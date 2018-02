2 ladrões presos após assalto a 40 m de DP

Um economista de 65 anos e duas empregadas domésticas foram feitos reféns por assaltantes na manhã de segunda-feira em um apartamento na Rua Jesuíno Arruda, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo. Antes de saírem do prédio, a cerca de 40 metros do 15.º DP, os criminosos trancaram as vítimas em um cômodo. Na fuga, dois homens foram presos pela Polícia Militar. Os produtos roubados, entre eles canetas Montblanc e Parker, um relógio da Tiffany e camisas de grife avaliadas em R$ 1 mil. foram recuperados.