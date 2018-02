2 feridos por atirador na Aclimação deixam UTI Duas pessoas baleadas quinta-feira na Aclimação, região central, pelo administrador Fernando Gouveia Buffolo tiveram melhora. Márcio Teles de Lima, de 27 anos, atingido no rosto, deixou a UTI do Hospital Alvorada no domingo. Marcelo Ribeiro de Barros, de 49, alvejado no peito, deveria deixar ainda ontem a UTI do Hospital Bandeirantes. A psicóloga Silvia Helena Godin, de 45, ferida no rosto, continuava internada no Hospital São Camilo. Gouveia é esquizofrênico e atirou para evitar ser internado.