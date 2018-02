2 estações de metrô só abrem às 12h amanhã

As Estações Vila Madalena e Sumaré da Linha 2-Verde do metrô ficarão fechadas até o meio-dia amanhã, por causa de serviços de manutenção. Durante esse período, os usuários de metrô serão atendidos gratuitamente por ônibus da SPTrans.

Os coletivos partirão do terminal de ônibus da Estação Vila Madalena, com intervalos médios de 6 minutos, e passarão na frente das Estações Sumaré e Clínicas, retornando depois pelo mesmo itinerário. As demais estações de metrô - inclusive as recém-inauguradas da Linha 4-Amarela - funcionarão normalmente, das 4h40 às 0h20.

Em nota, o Metrô informou que "os usuários que usarem o transporte metroviário serão informados da alteração pelo sistema de som das estações, dos trens e por meio de cartazes" e que "os serviços serão realizados neste feriado por causa da redução da demanda".

Consultada pelo Estado, a empresa não soube informar, entretanto, qual o tamanho da demanda nessas estações em uma manhã de feriado.

Os serviços de manutenção serão iniciados logo após o término das operações de hoje, ainda no começo da madrugada. Serão substituídos componentes do aparelho de mudança de via, equipamento que possibilita manobras dos trens de uma via para outra. Cerca de 30 funcionários da companhia estarão envolvidos na troca do equipamento, que ocupa cerca de 50 metros de trilhos e pesa 3 toneladas.

Trânsito. O rodízio municipal de veículos será suspenso amanhã, por causa do feriado. Carros com placa final 5 e 6 poderão circular em qualquer horário do dia. A restrição volta a valer normalmente na quinta-feira.