2º dia foi das mulheres ''classudas e femininas''

Alexandre Herchcovitch apostou na tradição da costura artesanal dos anos 40 e 50. A mulher Herchcovitch se veste com delicadeza e aposta nos tons pastel. As cores são delicadas, mas a estrutura das peças são bem pensadas. A Cori se inspirou no tênis, o esporte, e apostou na mulher que veste "esporte sem perder a classe". Viseiras e bolsas de madeira e acrílico casaram com a alfaiataria bem cuidada.

A Iódice, próxima a desfilar, apostou no branco e nos vestidos esvoaçantes e soltos, em tons de azul, gelo e preto. Logo depois, Jefferson Kulig trabalhou com crochê em formas desconstruídas. A Triton encerrou o dia trazendo uma coleção com formas estruturadas e muita estamparia e cor.