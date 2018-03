2º dia de chuva apaga 70 semáforos na capital As chuvas de ontem à tarde colocaram a capital paulista em estado de atenção das 13h45 às 15h35. O Aeroporto de Congonhas fechou por meia hora. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou 22 pontos de alagamento - seis intransitáveis. Houve interrupções na rede de energia elétrica em diversos pontos da cidade e, em média, 70 semáforos apagados ou com problemas. No momento de pico, quase cem unidades apresentaram falhas - mais de 1% do total de 6 mil aparelhos existentes.