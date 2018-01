2º dia com cor, volume e Paris Hilton

No segundo dia da SPFW, as coleções mostraram que o verão será de cores fortes e volumes. No desfile da Triton, porém, a atenção foi toda para Paris Hilton, que entrou duas vezes na passarela. Depois do desfile, recebeu convidados no backstage e tirou fotos usando um microvestido. "Essa maratona é mesmo cansativa, mas eu adoro."

Alexandre Herchcovitch reafirmou seu interesse pelo estudo de cores e volumes em sua coleção feminina. Sua mulher surge mais clean e sofisticada, "embrulhada" em cores puras e vivas. Ao longo do desfile, as cores se misturavam em quadrinhos até ganharem o tom suave do degradé.

A Osklen trouxe o mar para a passarela. As formas fluidas lembravam cordas e redes. Oskar Metsavaht e equipe passaram três dias tingindo as peças no laboratório de um biólogo, com corante natural. Destaque para o body de mergulho em veludo.

Waldemar Iodice levou uma coleção mais comercial. Inspirada em um balneário imaginário, tinha silhuetas justas e evasés, além de cortes assimétricos.

A Ellus escolheu para os homens rosa-choque, laranja e amarelo. Na ala feminina, segue em alta o jeans de lavagem escura.

Line up de hoje:

Cavalera: 11h

Maria Bonita: 15h30

Wilson Ranieri: 16h30

Movimento:17h30

Simone Nunes: 18h30

Samuel Cirnansck: 19h30

FH por Fause Haten: 21h