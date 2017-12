2 de outubro de 1910 (Pariz) Acham-se representados na Conferencia Internacional sobre o cancro 23 paizes. Está indicado para presidir as sessões da importante assembléa o professor Vicente Czerny que é cirurgião allemão. Ele exerce a medicina na pratica da alta cirurgia, taes como as da extirpação da laringe, do esophago, do estomago e as operações gynecologicas.