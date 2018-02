2 de julho de 1911 Em Brotas foi organisada uma representação, que já conta muitas assignaturas, para o fim de solicitar daquella municipalidade a sua intervenção junto do governo do Estado, no sentido de ser posta em vigor a lei do registro de animaes cavallares e muares. O abaixo assignado é de lavradores, criadores e proprietários que querem garantias para manter os animaes livres dos furtos.