2 de janeiro de 1911 O retrospecto financeiro de 1910, publicado pelo Financial Times, considera melhor a situação financeira do Brasil; refere-se a diversas operações de credito, á conversão dos títulos da divida externa de 5 para 4 por cento, ao reatamento antecipado do pagamento das obrigações e à fixação da taxa cambial. Essas medidas do governo produziram excellente effeito.