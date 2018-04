2 corpos são resgatados em escombros de prédio Os corpos dos operários Manuel Raimundo Monteiro, de 36 anos, e José Paulo Barros, de 60, foram encontrados ontem por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Pará entre os escombros do prédio de 34 andares que desabou no sábado no bairro de São Braz, centro de Belém. Na segunda-feira, o corpo resgatado havia sido o de Maria Raimunda Fonseca dos Santos, de 67 anos, que morava em uma casa ao lado da construção e que também foi soterrada. Os familiares das três vítimas afirmaram que vão entrar com uma ação judicial contra a Construtora Real, dona do prédio, pedindo indenização.