1ªs moradias devem ser entregues no fim do ano, diz governo O governo do Estado de São Paulo informou que as famílias do Pinheirinho receberão aluguel social (bolsa-aluguel) até que unidades habitacionais para atendê-las estejam concluídas. O Estado afirmou também que São José dos Campos receberá 5.041 moradias. A entrega das primeiras unidades está prevista para dezembro.