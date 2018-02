1991: Prince veio como o rei do pop A segunda edição do Rock in Rio, em 1991, começou sob a tensão da Guerra do Golfo. Os bombardeios no Iraque a dois dias da abertura provocaram o temor do cancelamento de algumas atrações, temerosas de viajar por um espaço aéreo perigoso. O aguardado Robert Plant desertou na última hora, mas a alegação foi um inesperado problema de saúde. Com a ausência do ex-Led Zeppelin, nenhuma estrela poderia brilhar mais que o americano Prince Rogers Neslon. Foram duas apresentações, em que o baixinho mostrou sua grandeza artística com shows impecáveis. E, nos cinco dias de folga entre as duas, desfilou uma megalomania que somente alguns astros de primeira podem ter.