19 praias e rios do litoral norte têm restrições

O boletim aponta Caraguatatuba com o maior número de praias impróprias para banho. São oito locais com problemas, incluindo as Praias Martim de Sá, Prainha e Indaiá, que ficam no centro e são bastante procuradas pelos turistas.

Em Ubatuba, cinco locais estão nessa situação, entre eles as Praias do Itaguá e Perequê Mirim e a foz do Rio Itamambuca. São Sebastião e Ilhabela têm três praias impróprias cada uma.

A prefeitura de Ilhabela está mapeando 400 cachoeiras em áreas de preservação, algumas ocupadas irregularmente, o que acaba poluindo os cursos d"água que desembocam nas praias. / JOÃO CARLOS DE FARIA, ESPECIAL PARA O ESTADO