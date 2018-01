19 mil fazem a 2ª fase do exame da OAB "Uma das provas mais tranquilas dos últimos tempos." Assim o coordenador nacional do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Leonardo Avelino, avaliou a aplicação dos testes de ontem, a segunda fase do exame prático profissional do XI Exame de Ordem Unificado. Participaram os candidatos que obtiveram aprovação na primeira fase, a prova objetiva.