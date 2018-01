19 dicas para economizar água

Com a seca e a consequente crise da água, toda diminuição no consumo é bem vinda. Além do bônus dado pelo governo de São Paulo, é possível mudar o comportamento para manter a economia depois que o fornecimento estiver restabelecido e sem riscos de racionamento. O Instituto Akatu consultou especialistas e fontes como a Agência Nacional das Águas (ANA) e Sabesp, e dá dicas para o uso consciente com pequenas mudanças no cotidiano.

