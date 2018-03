19 de março de 1911 Hoje o publico de S. Paulo terá occasião de assistir um imponente espectaculo de avião, no Prado da Moóca. Ruggerone, o afamado aviador italiano, já conhecido nesta capital pelos excellentes vôos que fez, fará hoje voôs no seu aeroplano Farman, em combinação com o arrojado aviador Edmundo Planchut, que tripulará a sua elegante Gaivota, ultimo typo Bleriot.