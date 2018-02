181 recebeu 1.371 denúncias só no 1º semestre deste ano

Maus-tratos contra idosos são o 8º item com mais denúncias no 181, atrás de tráfico de drogas, jogos de azar, maus-tratos de crianças, pessoas procuradas, veículos abandonados e arma de fogo. No ano passado, no primeiro semestre, o Disque Denúncia recebeu 1.409 telefonemas relacionados a idosos. Também é possível fazer boletim de ocorrência em delegacias. O caso é então investigado por uma das 11 unidades especializadas, como a que fica dentro da Estação República do Metrô.