18ª Maratona Internacional de São Paulo interdita vias da capital

São Paulo, 17 - Trechos da Marginal do Pinheiros e de algumas das principais vias da capital paulista estão interditados neste domingo, 17, para a realização da 18ª Maratona Internacional de São Paulo. A corrida deve reunir 20 mil atletas, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A CET implantou um esquema especial, junto com a Secretaria Municipal de Transportes, para operação do trânsito, com o objetivo de minimizar o impacto gerado pelo evento nas vias do percurso e imediações.

A primeira largada aconteceu às 7h40 desde domingo e a largada geral foi às 8h25. A previsão para o término da maratona, segundo a CET, é para às 14h45.

Há interdições na Avenida Jornalista Roberto Marinho, onde foi feita a largada, na Marginal do Pinheiros com a Rua Guararapes, Avenida Lineu Machado, Avenida Pedroso de Moraes com a Rua Miguel Guastini, Avenida Manoel J. Chaves, Avenida Lineu de Paula Machado com a saída do Túnel Professor Zerbini. A Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Comandatura e o fim do percurso na Avenida República do Líbano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão para a liberação de todos os desbloqueios, de acordo com a CET, é para às 16h deste domingo.