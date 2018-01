18 de setembro de 1911 (São Paulo) A immundicie da cidade. Tem toda a razão os que nos escrevem, queixando-se da limpesa publica. Não se póde, realmente, levar mais longe o descaso com que é fiscalisado esse serviço, todo elle executado sem disciplina, sem base que o torne útil aos interesses da população. Há ruas que permanecem meses com o lixo accumulado, sem que a fiscalisação as veja ou tenha um gesto providencial.