18 de setembro de 1910 (México) Houve muitas festas commemorativas do centenário do levante para a independência, iniciado pelo patriota Miguel Hidalgo y Costilla e o do octagésimo anniversario do general Porfirio Diaz. Hontem formou-se um grande cortejo composto de dez mil pessoas a pé e a cavallo, representando os differentes períodos da história mexicana. As ruas da cidade estão adornadas.