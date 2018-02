18 de junho de 1911 Noticias de Cuyabá dizem que as forças do governo, compostas de 200 homens, foram derrotadas ao sul do Estado, num encontro com os revolucionarios, sob as ordens do coronel Bento Xavier. O movimento é caracteristicamente politico, causando estranheza que o sr. Hermes da Fonseca, presidente da Republica, intervenha com forças do exercito sem a requisição do governo estadual.