17 de abril de 1911 (Santos) O importante theatro do Colyseu Santista, depois de se ter retirado desta cidade a companhia alleman de operetas, continuou a fazer funccionar o seu perfeito apparelho cinematographico, proporcionando todas as noites espectaculos com oito fitas variadas e novas. O Colyseu tem noite que se torna pequeno para conter os seus innumeros espectadores.