16 de julho de 1911 O Museu do Ipiranga foi durante o anno visitado por 67.181 pessoas, isto é, 4.000 pessoas mais do que em 1909, sendo assim relativamente um dos mais frequentados. Não foi pequeno o numero de informações por elle prestadas aos institutos de bacteriologia, sorotherapia e outras desta cidade. Ao jardim e ao parque do estabelecimento foram remettidas numerosas plantas vivas.