16 cães e gatos da zona sul de SP são envenenados

A comunidade colocou faixas, pregou avisos, distribuiu mais de mil panfletos e está instalando câmeras nas ruas. O caso está sendo investigado no 97.º DP.

No dia 23, o labrador Yang foi envenenado ao comer chumbinho misturado com presunto jogado no quintal de sua dona, a fotógrafa Layla Lazarini, de 28 anos, na Rua Santo Epitácio. O veterinário Jean Pierre, que tem clínica no bairro há 11 anos, nunca viu tanto envenenamento como no último mês. Segundo ele, o envenenamento por chumbinho provoca hemorragia e muita dor no animal.

Agora, os donos têm protegido seus animais. "Meu cachorro fica na frente para proteger a casa da minha mãe de 94 anos, mas agora nós temos de levá-lo para o fundo", diz o professor universitário Márcio Augelli.