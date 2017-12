15 lugares para você se divertir com seu animal de estimação em SP

Os bichos de estimação vêm ganhando relevância. No último dia 11, a companhia aérea Gol passou a permitir que cães e gatos viajem na cabine com os seus donos e, nesta quinta-feira, 12, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sancionou lei que prevê a liberação de pets dentro de ônibus municipais, desde que observadas algumas regras, como transportá-los em compartimento apropriado e vacinação em dia. E a cidade também oferece vários locais em que humanos e bichos podem aproveitar, cada um do seu jeito. Selecionamos 15 opções de passeio, divididos em: ao ar livre, gastronômicos e compras.

Ao ar livre

1 - Parque Trianon

Com 48.600 metros quadrados, o Parque Trianon, na Avenida Paulista, reúne trilhas, playgrounds e aparelhos de ginástica. No local, está a escultura Fauno, de Victor Brecheret. Em meio aos sons da avenida mais conhecida de São Paulo, é possível desfrutar de sossego (e correria) com o bicho de estimação.

Onde: Rua Peixoto Gomide, 949 (altura do nº 1.700 da Avenida Paulista) - Cerqueira César

Horário: diariamente, das 6h às 18h

Telefone: (11) 3253-4973

2 - Parque Buenos Aires

Localizado no bairro Higienópolis, o Parque Buenos Aires também é outra boa pedida para se esbaldar com seu pet. No local, há uma área dedicada a apresentações culturais, além de playground, espelho d'água e aparelhos de ginástica. Os animais possuem bom espaço para percorrer, há também cercados onde podem ficar soltos, bebedouros e saquinhos plásticos para recolher dejetos. Nos 25 mil metros quadrados, é possível realizar caminhadas, relaxar e observar espécies de pássaros que não se acha em qualquer lugar.

Onde: Avenida Angélica, s/nº (altura do nº 1.500) - Higienópolis

Horário: diariamente, das 6h às 19h

Telefone: (11) 3666-8032

3 - Parque do Ibirapuera

Maior parque da capital, conta com pista de cooper, parque infantil, lanchonetes, áreas de estar, ciclofaixa, bicicletário, aluguel de bikes, fonte multimídia, quadras poliesportivas, campos de futebol e aparelhos de ginástica. Certamente, você e seu pet vão ficar de língua para fora com tanta área livre, desde que ele esteja com guia/coleira.

Onde: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº (Portão 10) - Vila Mariana

Horário: diariamente, das 5h à meia-noite

Telefone: (11) 5574-5045

4 - Praça Roosevelt

Outro lugar de confraternização entre peludos, a Praça Roosevelt também dispõe de um "cachorródromo", com bebedouro e área verde exclusiva para os animais e donos.

Onde: entre as ruas Consolação e Augusta - Centro

5 - Parque Villa-Lobos

Com seus mais de 700 mil metros quadrados, o parque tem cercados para cachorros (como o Buenos Aires) e possui vários bebedouros. Você pode andar com seu pet pelo parque desde que ele esteja com guia.

Onde: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001 - Alto dos Pinheiros

Horário: diariamente, das 6h às 18h

Telefone: (11) 2683-6302

Gastronomia

6 - Alto da Harmonia

Dos petiscos e cervejas às massas e risotos, o Alto da Harmonia inclui alimentos para os amigos de quatro patas no mesmo cardápio de humanos. O chef prepara comidas orgânicas e serve rações selecionadas aos cães, que ficam com os donos em um terraço coberto. Além disso, cada bichinho tem uma tigela de água. A cada seis meses, o local faz um bazar beneficente para ajudar a ONG Ampara Animal. É preciso fazer reserva.

Onde: Rua Harmonia, nº 271 - Pinheiros

Horário: de segunda a sexta-feira, das 17h à 1h, sábados, do meio-dia à 1h, e domingos, do meio-dia às 22h

Telefone: (11) 2528-1241 ou (11) 2528-1262

7 - Brado

No Brado, além de aceitar animais de estimação, eles servem, de graça, petiscos e água ao animal, enquanto servem o prato ao dono. O restaurante, de culinária contemporânea, tem de tudo um pouco. O cachorro fica ao lado do dono em uma varanda externa. Lá trabalham com reserva e se chover muito forte, não abrem a área de fora.

Onde: Rua Joaquim Antunes, nº 381 - Pinheiros

Horário: de segunda a segunda, almoço e jantar, segunda a sexta, do meio-dia às 15h e das 19h30 à meia-noite; sábado, do meio-dia à meia-noite; domingo, do meio-dia às 17h

Telefone: (11) 3061-9293

8 - Piraquara Restaurante e Rotisseria

Sabadão é dia de feijoada no Piraquara. Durante a semana, quem vai lá se delicia com vários outros pratos da gastronomia brasileira. Do meio-dia às 15h, seu pet, se for amigável, pode se juntar a você no local. Eles oferecem água e comida na área lateral - e coberta - do restaurante. E, se chover, não tem problema. Lá tem um espaço reservado dentro do estabelecimento para os bichos e seus donos. Cães, gatos e até macaquinho está valendo.

Onde: Rua Antonio de Macedo Soares, nº 1150 - Brooklin Novo

Horário: de segunda a sábado, das 11h às 15h30

Telefones: (11) 5543-1293 e (11) 5542-9545

9 - 210 Diner

Nesse local, o chef aposta em hambúrgueres e pratos clássicos de diners norte-americanos. Para seu pet tem água e comida. Você pode se aconchegar com ele na área externa.

Onde: Rua Pará, nº 210 - Higienópolis

Horário: segunda-feira, de meio-dia às 15h; de terça a quinta, de meio-dia às 15h e das 18h à meia-noite; sexta-feira, de meio-dia às 15h e das 18h à meia-noite e meia; domingo, do meio-dia às 23h.

Telefone: (11) 3661-1219

10 - Sushi Kazoku - Portugal

Tá a fim de um bom temaki ao lado do seu cãozinho? No Sushi Kazoku da Avenida Portugal é liberado. Você pode se acomodar com o pet na área externa, e a rodada de água para o peludo é por conta da casa.

Onde: Avenida Portugal, nº 587 - Brooklin Paulista

Horário: almoço - de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 15h; sábados e feriados, de meio-dia às 16h. Jantar - segunda, terça e quarta-feira, das 19h às 23h, quinta, sexta e sábado, das 19h à meia-noite.

Telefone: (11) 5041-1983

11 - Octavio Café

Seja para apreciar um cordeiro ou um saint peter, seja para simplesmente tomar um café, você pode levar seu inseparável amigo de quatro patas. No Octavio Café, tem um deck com e sem cobertura onde você se acomoda com seu pet (são permitidos apenas cães de pequeno porte - até 10 quilos). Eles oferecem potinho de água.

Onde: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.996 - Jardim Paulistano

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h30; sábado e domingo, das 9h às 22h.

Telefone: (11) 3074-0110

12 - Bellosguardo

Na cantina Bellosguardo, se você tem um cane, buono, está em casa. Uma portinha lateral permite o acesso dos bichinhos a um jardim onde donos e peludos podem almoçar tranquilamente. Tem de fazer reserva, e a água é por conta da casa.

Onde: Alameda dos Arapanés, nº 1344 - Indianópolis

Horário: de terça-feira a sábado, do meio-dia às 15h30 e das 19h30 às 23h; domingo, do meio-dia às 16h30.

Telefone: (11) 5533-3489

13 - Paris 6

Nos ares da cidade luz do Paris 6, seu pet é bem-vindo nas unidades Paris 6 Classique e Petit Paris 6. Você pode sentar nas mesas da varanda com seu bichinho. Na unidade Vaudeville, não é mais permitido.

Onde: Paris 6 Classique - Rua Haddock Lobo, nº 1240

Telefone: (11) 3085-1595

Petit Paris 6 - Alameda Tietê, nº 279

Telefone: (11) 3060-9343

Compras

14 - Shopping Higienópolis

Para quem deseja bater perna e olhar vitrine com o pet, o Shopping Pátio Higienópolis tem boa estrutura. Há cartazes informativos sobre segurança - escadas rolantes, por exemplo. O local oferece saquinhos para coletar cocô, bebedouros, e, se o cãozinho não conseguir se segurar, basta acionar um funcionário da limpeza.

Onde: Avenida Higienópolis, nº 618 - Higienópolis

Telefone: (11) 3823-2300

15 - Outros shoppings

Os shoppings Jardim Sul, Frei Caneca (pequeno porte), Pátio Paulista (pequeno e médio porte), Center 3, Cidade Jardim e Villa-Lobos permitem pets, livres para andar, desde que na guia. Não há bebedouros.

No site www.aquipode.com você consulta se o estabelecimento aceita pets. Confira sempre antes de ir.