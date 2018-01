15 de agosto de 1910 (Rio) Tem despertado grande interesse o match de football entre o "Botafogo" e o "Palmeiras", nessa capital. As redacções dos jornaes têm sido invadidas por socios do Botafogo, pedindo noticias do resultado do match. Os socios do Botafogo são esperados amanhan, estando-lhes reservada grande manifestação de apreço. Botafogo foi vencedor por 7 goals a 2.