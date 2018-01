137 morreram em 2008 As chuvas e a ocupação desordenada de morros e margens no Vale do Itajaí, cortado pelo Rio Itajaí-Açu, têm contribuído para causar diversos desastres em Santa Catarina. Há cinco anos, em novembro de 2008, 137 pessoas morreram no Estado por causa das chuvas. A região do Morro do Baú, no município de Ilhota, foi um dos locais mais castigados. A área teve mais de 4 mil deslizamentos e Blumenau ficou submersa. Na época, 51 municípios chegaram a enfrentar problemas de alagamento ou deslizamento e a estimativa era de que 1,5 milhão de pessoas tenham sido afetadas pelas chuvas e enchentes.