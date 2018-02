134 juízes do país correm risco de vida

O pedido para a atualização dos dados foi feito em junho a todos os tribunais estaduais e federais. Segundo o CNJ, desde junho, a Corregedoria está elaborando um plano para a segurança dos magistrados - fato "impulsionado" pelo assassinato da juíza Patrícia Acioli, em Niterói, região metropolitana do Rio, no início do mês. Um grupo formado por diversos conselheiros do CNJ está analisando medidas que deverão ser tomadas para a proteção dos juízes.

Os 34 nomes de magistrados acrescentados à listagem foram informados nos últimos dias pelos Judiciários de Alagoas, Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Rondônia.

Na lista anterior, divulgada no dia 12, havia 69 juízes ameaçados, 13 sujeitos a situações de risco e 42 escoltados, muitos estão em duas situações ao mesmo tempo - ameaçados com escolta ou em situação de risco com escolta.