13 mil multas canceladas

As multas canceladas haviam sido emitidas entre 16 e 22 de dezembro do ano passado e foram computadas pelos radares equipados com Leitor Automático de Placas (LAP). O erro foi no processamento das imagens captadas pelos equipamentos: o proprietário de um carro recebeu a multa com a foto de outro. Mas, segundo disse a companhia na época, quem recebeu a multa também tinha cometido a infração. As fotos foram embaralhadas.

A falha foi descoberta depois de motoristas entrarem com recurso contra a infração. A CET disse ter enviado cartas informando sobre o problema.