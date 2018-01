12 presos são transferidos para Rondônia A Secretaria da Segurança Pública vai transferir na manhã de hoje 12 presos acusados de terem matado policiais militares no ano passado para o presídio federal de Porto Velho, em Rondônia. Os presos se encontravam na Penitenciária de Avaré I, no interior de São Paulo. A transferência de presos de cadeias estaduais para federais foi um dos pontos do acordo firmado entre o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e a presidente Dilma Rousseff (PT), no ano passado, para combater o crime organizado.