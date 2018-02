12 pessoas ficam feridas em rebelião na Fundação Casa

O motim começou às 9h30 e terminou às 14h15, após a entrada do Grupo de Apoio da Fundação Casa (uma espécie de "batalhão de choque" usado em crises envolvendo os adolescentes) no local. Entretanto, segundo a fundação, não houve confronto.

A unidade tem 60 internos. Os rebelados chegaram a atear fogo em colchões e quebraram móveis do prédio da instituição. Eles foram monitorados pela Polícia Militar, que sobrevoou o local com um helicóptero Águia. Soldados da PM foram convocados para ir à instituição, mas ficaram apenas posicionados do lado de fora do prédio.

A gravidade dos ferimentos das vítimas da rebelião não foi divulgada pela fundação, que também não deu detalhes sobre o motivo do distúrbio. Na nota enviada à imprensa, a fundação disse que, depois do fim do motim, os internos passaram por revista da Comissão de Avaliação Disciplinar da instituição e o Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário já foram informados do problema. A instituição afirmou também que abriu sindicância interna para investigar as circunstâncias em que se deu o tumulto. / BRUNO RIBEIRO e CAIO DO VALLE