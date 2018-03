12 de março de 1911 A policia tomou medidas rigorosas no sentido de impedir que se realise um comicio annunciado para hoje, no largo de S.Francisco. Os delegados permanecerão no centro da cidade, tendo às suas ordens a força necessaria de cavallaria e infantaria para cumprimento da resolução tomada pelo sr. secretario da justiça e da segurança publica, no sentido de evitar a pertubação da ordem.