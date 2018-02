11 planos esquecidos saem do papel

Online.Há um ano, o Estado lançou a seção SP na Gaveta, publicada às terças-feiras no caderno Cidades. O objetivo era mostrar ao leitor a situação de projetos divulgados pelo governo do Estado e pela Prefeitura de São Paulo nos últimos anos e que ainda não haviam sido executados. Todas as áreas do poder público foram abordadas nesse período - de planos de arborização a novos hospitais na capital.

O leitor pôde observar na seção 52 projetos, apresentados muitas vezes com alarde pelas autoridades públicas, mas cujas obras não tinham previsão para o início. Desses, 35, ou 67,3% do total, seguem sem prazo para virar realidade, como a demolição do Minhocão.

Onze saíram do papel (21,1%), como a Lei dos Indicadores Sociais, um banco de dados que permite ao cidadão, desde o fim de abril, consultar no site do governo qual o tempo de espera por uma consulta nos postos de saúde, entre outros dados.

Outros seis planos mostrados na seção foram abandonados. É o caso do projeto para regularizar os flanelinhas. A seção vai continuar lembrando o governo sobre esse e outros projetos que seguem "na gaveta".