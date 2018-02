1.043 ritmistas em um show para ser lembrado Criar a maior bateria do planeta. Foi com essa promessa que o sambista Leandro Lehart chegou ao palco República por volta das 14h30 de ontem para ser acompanhado por 1.043 percussionistas. Detalhe: todos esses percussionistas estavam na plateia. Nunca se viu cena parecida em Viradas anteriores. No palco, cavaquinho, bandolim e violão puxavam sambas-enredo das escolas do Grupo Especial de São Paulo, como Gaviões da Fiel e Leandro de Itaquera. Os ritmistas vibravam tocando seus instrumentos. Não se sabe ainda se foi a maior reunião de percussionistas em um único show, mas é bem provável.