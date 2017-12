100 mil continuam sem energia elétrica na capital paulista

SÃO PAULO - Ao menos 100 mil residências da cidade de São Paulo ainda têm problemas com falta de energia na manhã desta sexta-feira, 16. De acordo com balanço divulgado pela AES Eletropaulo, as regiões norte, sul e oeste estão com equipes da empresa para restabelecimento do serviço.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na terça-feira, 800 mil clientes amanheceram sem luz depois de uma tempestade no dia anterior, que derrubou 78 árvores na capital, muitas sobre fios de eletricidade. Desde total, a AES Eletropaulo afirmou que já resolveu 99% dos casos.