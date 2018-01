100% dos cubanos já atuaram no exterior De acordo com dados da Organização Pan-Americana da Saúde e do Ministério da Saúde, todos os médicos cubanos que vieram ao País inscritos no Mais Médicos já trabalharam em missões internacionais. Eles estiveram em Haiti, Bolívia e Venezuela, entre outros, e 42% já participaram de pelo menos duas missões. Eles devem começar a atuar no País neste mês. A maioria (89%) tem mais de 35 anos e a faixa etária mais representativa é a de 41 a 50 anos (65%). Do total, 84% têm pelo menos 16 anos de experiência na carreira.