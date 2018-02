10 meses no MEC Cesar Callegari chega à Prefeitura depois de uma passagem relâmpago, de dez meses, pelo Ministério da Educação (MEC). Ele assumiu o cargo em janeiro, com a demissão da educadora Maria do Pilar Lacerda pelo ministro Aloizio Mercadante, e saiu em novembro. Não teve, portanto, a chance de trabalhar com Haddad, que já planejava a campanha eleitoral em São Paulo. Oficialmente, Callegari justificou que não se adaptou à rotina de Brasília.