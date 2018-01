10 fatos que marcaram a cidade de São Paulo no ano de 2014

SÃO PAULO - Em 2014, os paulistanos saíram às ruas. Dominaram a Vila Madalena durante a Copa e atraíram turistas do mundo inteiro, levando festa, mas também confusão ao bairro boêmio. Os dois ingredientes também estiveram presentes na maioria dos lugares por onde passaram os blocos carnaval, que tiveram um crescimento expressivo neste ano, na Virada Cultural e na reinauguração do cinema Belas Artes, na Consolação. Teve paulistano fazendo 'rolezinho' em shoppings; outros batendo perna atrás de uma comida de rua mais simples e descolada; e gente apostando na bicicleta cada vez mais como um meio de transporte, apesar das queixas de moradores e comerciantes. Em meio a tanta festa, o paulistano enfrentou a pior crise hídrica da história, com cortes frequentes de água e uso do volume morto do Sistema Cantareira.

Confira a seguir o que marcou a vida da cidade neste 2014: