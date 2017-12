10 de outubro de 1910 O sr. dr. Epitacio Pessoa apresentou ha dias, já impresso, ao sr. barão do Rio Branco, o projecto do Código do Direito Internacional Publico que fôra encarregado de fazer. É um longo trabalho, de mais de 700 artigos, enriquecido de numerosas notas justificativas. Epitacio Pessoa partiu hontem para o Rio da Prata, de onde voltará em breve para suas funcções no Supremo Tribunal Federal.