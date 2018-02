10 de junho de 1911 (Bello Horizonte) Os trens da E.F.Central do Brasil, procedentes do Rio, tanto diurnos como nocturnos, continuam a chegar a esta capital com enormes atrazos. Em breve serão innaugurados os trens de luxo entre esta capital e o Rio de Janeiro, o que por um lado favorece a zona e por outro a prejudicará, caso a directoria da Central do Brasil não ponha um paradeiro a essas irregularidades.