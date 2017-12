10 bibliotecas da capital paulista para ouvir contação de história

Helena, de 5 anos, observa atentamente. Sentada entre a mãe e o pai, concentra-se no homem de roupas coloridas, que anda de um lado para o outro a imitar vozes, tocar triângulo e fazer indagações. “Quem sabe o que é uma façanha? Quem acha que tem a ver com lasanha?”, pergunta o moço. Alguns pequenos levantam os braços, incertos. O homem é o ator e contador de histórias Márcio Maracajá; a trama, Façanhas do Zé Burraldo, do paulista Ricardo Azevedo; o cenário, a Biblioteca Parque Villa-Lobos.

A cena foi essa no último domingo, 3, mas a cada semana mudam os personagens. Às sextas-feiras, sábados e domingos, as bibliotecas do Parque Villa-Lobos e de São Paulo, atreladas à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, promovem eventos gratuitos para incentivar a prática da leitura desde a infância. Cada dia um contador diferente, uma nova narrativa. A contação de histórias está prevista também na programação de unidades do Sistema Municipal de Bibliotecas no mês de maio, como na Sérgio Milliet, do Centro Cultural São Paulo, e na Hans Christian Andersen.

Fabiana Araújo, de 40 anos, a mãe da Helena, acredita que a atividade aumenta o interesse da filha pelos livros. “A gente não perde a oportunidade de assistir. Estimula a curiosidade por saber que essas histórias legais vêm dos livros”, destaca.

O secretário estadual da Cultura, Marcelo Mattos Araújo, explica que a contação de histórias faz parte da programação das bibliotecas desde que elas foram inauguradas. “A ideia é promover o contato com o mundo da leitura desde cedo, numa atividade que tem o potencial de envolver não só as crianças, mas estimular a família inteira. Dessa experiência com as histórias contadas oralmente, temos a certeza de que surgirão muitos leitores de livros", afirma.

Para o diretor-executivo da organização SP Leituras, responsável pela gestão das bibliotecas estaduais paulistas, Pierre André Ruprecht, iniciativas desse tipo são importantes ainda por serem fonte de conhecimento e de experiências emocionais. “Ouvir histórias é delicioso! É uma daquelas práticas que persistem desde os primórdios da humanidade e que ajudam a nos definir como humanos”, assegura, e ressalta que a experiência pode ser rica também para os adultos.

Atividades ao ar livre. Aos domingos, as bibliotecas do Parque Villa-Lobos e de São Paulo levam as histórias para fora dos muros. Sentados em pufes, pais e filhos escutam as fábulas, que vêm, em geral, acompanhadas de muita musicalidade.

A educadora, pesquisadora e contadora de histórias Rosita Flores acredita que a música ajuda o público a ficar mais receptivo. Além disso, cantigas da tradição oral trazem uma memória afetiva para os adultos. Fundadora da Cia Duo Encantado, ela frisa o potencial das narrativas de emocionarem as pessoas de todas as idades: “elas divertem, encantam, trazem uma reflexão, te ligam mais ao humano, ao ambiente, e à natureza”.

A proposta no parque atrai pessoas que não tinham se programado para tal, como foi o caso da bancária Sônia de Paula Toledo, de 35 anos, mãe da Marina, de 3. “Achei bacana a proposta, primeiro porque a gente veio aqui para ela andar de bicicleta. Quando eu vi que ia ter a contação de histórias, adorei também”. Confira a lista com 10 bibliotecas para levar as crianças e ouvir histórias você também:

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros

Telefone: (11) 3024-2500.

Hora do Conto

Sextas das 15 às 16h

Sábados e domingos das 16 às 17h

Bebelê – para crianças com idades entre 6 meses e 3 anos

Sábados das 10 às 12h e das 15 às 15h45

Domingos das 10 às 12h

Domingo no Parque

Domingos das 11 às 16h

Biblioteca de São Paulo

Endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana

Telefone: (11) 2089-0800

Hora do Conto

Sextas das 15 às 16h

Sábados e domingos das 16 às 17h

Bebelê – para crianças com idades entre 6 meses e 3 anos

Sábados das 09h30 às 12h e das 15 às 15h45

Domingos das 11h30 às 12h15

Domingo no Parque

Domingos das 12h30 às 16h

Biblioteca Sérgio Milliet – Centro Cultural São Paulo

Endereço: Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso

Telefone: (11) 3397-4002

Contação de histórias

Sábados e domingos às 14h30

No último final de semana do mês, há interpretação de libras

Biblioteca Hans Christian Andersen

Endereço: Avenida Celso Garcia, 4142 - Tatuapé

Telefone: (11) 2295-3447

Shaolin, o quebrado de pedras e O vaso do imperador

Com Beth Daniel e Seu Baú Encantado

Dias 8 e 22 às 14h

Malas Portam Histórias

Com Cia. Malas Portam

Dia 12 às 14h

Contação de histórias para todos os gostos

Com Gisele Sasaki

Dia 19 às 10h

Contação de histórias diversas com Dayse

Dia 28 às 14h

Biblioteca Belmonte

Endereço: Rua Paulo Eiró, 525 – Santo Amaro

Telefone: (11) 5687-0408

Contar é preciso, ler é indispensável

Dia 13 às 10h30

Tarde de contação de histórias

Com Sabino Lopes

Dia 29 às 14h30

Biblioteca Temática Direitos Humanos

Endereço: Avenida Inácio Monteiro, 6900 – Cidade Tiradentes

Telefone: (11) 2555-2442

Contação de Histórias

Com Cia Farnel de Artes

Dia 7 às 10h

Dia 21 às 15h

Conta outra

Cia Mapinguary

Dia 23 às 15h

Tricotando histórias

Com Cia Circo de Trapo

Dia 28 às 15h

Biblioteca Mário de Andrade

Endereço: Rua da Consolação, 94 - Consolação

Telefone: (11) 3775-0002

Imagens do Brasil Profundo

Com Paulo Freire

Dia 16 às 11h

Biblioteca Monteiro Lobato

Endereço: Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque

Telefone: (11) 3256-4122

Contação de História

Dia 14 às 14h30

Biblioteca Jayme Cortez – Centro Cultural da Juventude

Endereço: Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641

Telefone: (11) 3984-2466

Contação de História

Dia 13 às 10h30

Dia 27 de maio às 14h

Biblioteca Milton Santos

Endereço: Av. Aricanduva, 5777 – Aricanduva

Telefone: (11) 2726-4882

Contação de História

Dia 20 às 10h