Entre os destaques, Elton John (foto) - cujo show está marcado para o dia 27 de fevereiro no Jockey Club - e um tributo ao pop star Michael Jackson - agendado para o próximo dia 2 no Teatro Bradesco.

Em 2012, São Paulo teve 335 shows. O palco mais movimentado foi o do Tom Jazz, com 97 apresentações, seguido pelo Credicard Hall (com 79) e pelo HSBC Brasil (com 54).