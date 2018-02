1º shopping de SP é de um carioca O arquiteto carioca João Henrique Rocha é uma referência na arquitetura de centros comerciais. Aos 42 anos, projetou o primeiro shopping center do Brasil, no subúrbio carioca. O Shopping do Méier foi inaugurado em 1965. Um ano depois, ficou pronto segundo projeto dele, o Shopping Iguatemi, no Jardim Paulista, a primeira construção do gênero em São Paulo- cidade que hoje é conhecida por ser a meca dos shoppings centers.