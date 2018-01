1º protesto da gestão Haddad Os moradores do terreno do Iguatemi foram protagonistas do primeiro protesto enfrentado por Fernando Haddad (PT). Em 4 de janeiro, cerca de 150 pessoas foram ao Edifício Matarazzo pedir a intervenção do prefeito eleito no problema do terreno. O processo judicial já corria desde o ano passado. O grupo carregava faixas com os dizeres: "Queremos moradia" e "Senhor Prefeito, não queremos confusão. Queremos expor nossa situação."