1º Mercado Municipal foi inaugurado em 1867 Sem supermercados, feiras livres ou sacolões, até o início do século 18 os paulistanos compravam diretamente do produtor - ou das quitandeiras, que vendiam de tudo nas praças e ruas da cidade. Em 1867, foi construído, perto do Rio Tamanduateí, o primeiro Mercado Municipal de São Paulo, na antiga Várzea do Carmo, na região central. O antigo mercado era formado por vendinhas em precárias condições higiênicas - e estéticas. Ficava perto da rede ferroviária por causa da distribuição ao litoral.