1 em cada 5 ônibus deixa de circular no Rio Três dos quatro consórcios que integram o sistema de ônibus tiveram carros queimados. No total, 16 veículos foram incendiados. Ontem, apenas 80% da frota estava nas ruas, enquanto o contrato firmado com o município exige que 100% dos carros circulem nos horários de pico.