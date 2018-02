1 em cada 4 voos atrasa em Cumbica

Os números comprovam o que o passageiro já sabe: dos dez aeroportos mais movimentados do Brasil, o de Cumbica, em Guarulhos, é o que mais atrasa. Lá, 25% dos voos saem fora do horário, segundo dados do último Anuário do Transporte Aéreo da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Por outro lado, o Estado de São Paulo também tem o aeroporto mais pontual entre os que recebem mais passageiros: Viracopos, em Campinas, registra 88% de pontualidade.

No relatório do ano passado, referente a 2009, o Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, constava como o menos pontual entre os maiores do País. Cumbica ficava em sexto lugar.

A Anac considera atrasados voos que saem a partir de 15 minutos depois do horário previsto - é menos flexível que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que tolera até meia hora de atraso. O relatório, concluído em julho, tem 2010 como ano-base. A Infraero não se manifesta sobre os números do anuário.

Acostumado a viajar a trabalho, o bancário Rafael Frugoli, de 28 anos, pega avião em Cumbica toda semana. Já considera normais os atrasos que enfrenta. "Sempre atrasa pelo menos uns 30, 40 minutos. Ontem mesmo peguei um voo marcado para 17h que só saiu às 18h20."

Empresas. A agência mostra que a eficiência da aviação comercial - que leva em conta regularidade e pontualidade - caiu de 80,6% em 2009 para 77,1% no ano passado, reflexo de uma queda de eficácia das companhias. Enquanto os aeroportos transportaram 24 milhões de pessoas a mais no ano passado, a pontualidade geral das companhias aéreas caiu de 87% para 83%.

No anuário, a Anac divide os índices de pontualidade em dois grupos: os dez aeroportos mais movimentados e os dez menos pontuais. Cumbica tem o pior índice no primeiro grupo. O aeroporto menos pontual do Brasil é o de Itaituba, no Pará, que não é operado pela Infraero e tem apenas dois voos regulares. Lá, em 85% das vezes as decolagens acontecem fora do horário.

Os índices levam em consideração apenas voos operados por empresas nacionais, já que só elas são obrigadas a fornecer os dados de horários de voos - o revisto e o cumprido - para a Anac.