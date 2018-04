1 de maio de 1910 (Londres) O ''Economist'' publica uma correspondência do Rio tratando da agricultura, demonstrando as vantagens que para o Brasil offerecem varias culturas, entre as quaes a do trigo. Julga, entretanto, que o problema das vias de communicação é essencial para o desenvolvimento agrícola, sendo resolvida a construcção de outras estradas e concluídas as que estão iniciadas.