1 de janeiro de 1911 O desenvolvimento attingido pelo ''Estado de S.Paulo'' a sua larga diffusão, a sua posição na imprensa brasileira, levaram-nos a ampliar todas as secções da nossa folha, especialmente o serviço de informações do paiz e do exterior, de modo a correspondermos à animação que do publico recebemos, e aos compromissos que tacitamente assumimos para com os nossos leitores.