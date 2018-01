1 de agosto de 1910 (Pariz) Chegam de Calais informações sobre a travessia do canal da Mancha em aeroplano pelo aeronauta Wolf: ''O aviador Wolf, depois de fazer os necessários preparativos para a viagem, partiu com seu apparelho para atravessar a Mancha. Devido a um desarranjo que se deu no apparelho, Wolf, quando já se achava em viagem, desistiu da idea de atravessar a Mancha".